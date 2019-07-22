Полиция задержала водителя, который устроил смертельное ДТП под Гатчиной и сбежал

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-22T10:16:39+03:00

Теперь мужчине придется ответить за гибель своего пассажира

Изменить размер текста: A A

Полицейские из Ленинградской области нашли водителя «Рено Логан», который устроил вечером субботу смертельное ДТП и сбежал с места происшествия. Теперь мужчине предстоит ответить на множестве неприятных вопросов и ответить за свои действия.

- 20 июля около 23:50 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан», не справился с управлением и совершил съезд кювет. В результате ДТП пассажир иномарки 1976 года рождения от полученных повреждений скончался на месте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На то, чтобы установить водителя перевернувшейся машины и найти его, ушло около суток. Сейчас 36-летний мужчина дает показания и рассказывает, почему он сбежал с места аварии, а не вызвал сразу скорую помощь и полицию.

По статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» виновнику аварии грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU