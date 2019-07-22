2019-07-22T14:38:43+03:00
Происшествия

На Гостилицком шоссе маршрутка улетела в кювет

По предварительным данным, пассажиры не пострадали
Петр КИБЕР
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Под Петербургом в аварию попала маршрутка. Фото: vk.com/spb_todayПод Петербургом в аварию попала маршрутка. Фото: vk.com/spb_today
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Очередное ДТП с участием маршрутного такси произошло в Санкт-Петербурге, точнее в пригороде Северной столицы. Днем в понедельник водитель ПАЗа, ехавшего по Гостилицкому шоссе, не справился с управлением и вылетел в кювет. По дороге автобус «скосил» парочку небольших деревьев.

- На 9 километре Гостилицкого шоссе маршрутка слетела в кювет, все живы, - пишут участники ДТП в соцсетях.

По словам пассажиров, водитель за рулем был опытный. По каким причинам он съехал с трассы - пока вопрос. Возможно, что у мужчины произошли проблемы со здоровьем. Учитывая, что автобус был достаточно старый, не исключены и технические неисправности.

Надо сказать, что и шоферу и водителю повезло отделаться испугом, ведь в ПАЗике нет ремней безопасности. А сам автобус при ударе срубил небольшое деревцо.

Местные жители утверждают, что в аварию попала маршрутка, курсирующая из Копорья в Ломоносов, впрочем в ГИБДД пока информацию по аварии не дают. На месте происшествия работают инспектора дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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