Смольный передумал строить подземный переход на «переходе смерти» в створе Туристской улицы

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-22T15:43:29+03:00

Строительства подземного перехода в опасном месте, судя по всему, не будет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ответе жителям района чиновники ответили, что здесь планируется создание виадука, а потому тратить деньги на другие проекты нецелесообразно

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Судя по всему, жители Приморского района так и не получатдолгожданного подземного пешеходного перехода в створе Туристской улицы. В ответе чиновников комитета по развитию транспортной инфраструктуры говорится, что вскоре начнется проектирование надземного виадука (могут начать строить в 2022 году) , по которому вместе с машинами пустят и пешеходов.

- Учитывая изложенное, до принятия окончательного решения, разработка документации по строительству подземного перехода будет нецелевым использованием бюджетных средств, - говорится в ответе первого заместителя главы КРТИ Андрея Семчанкова.

Что ж, возможно руководство КРТИ не часто бывает в Приморском районе и не знает, почему это место в створе Туристской улицы называют «переходом смерти». Только за 2017/18 годы под колесами поездов Сестрорецкого направления здесь погибли восемь человек.

Причина в том, что большой людской поток, идущий от или к метро «Беговая» вынужден перебегать оживленное Приморское шоссе, за которым сразу идут пути. Подземный переход позволил бы убрать светофоры и развести пешеходов с транспортом, но в Смольном тратиться на него не хотят.

Строительство надземного путепровода, запланированного еще при СССР, вызывает большие вопросы. Во-первых, его будет очень трудно втиснуть в существующую застройку, а во-вторых, подняться и пройти по длиннющему виадуку, как на Планерной улице, например, будет просто не под силу многим. Впрочем, окончательного решения еще нет.

На момент публикации ответа от КРТИ «Комсомолка» не получила.

ИСТОЧНИК KP.RU