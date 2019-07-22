Обвиняемым по делу о теракте в Петербургском метро продлили арест на три месяца

СЕГОДНЯ 19:45 2019-07-22T19:45:53+03:00

Обвиняемым по делу о теракте в метро Петербурга продлили арест на три месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

Одиннадцать подозреваемых будут находиться под стражей минимум до 12 ноября

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Сегодня, 22 июля, во время выездного заседания в Петербурге московский окружной военный суд вынес решение о продлении ареста одиннадцати обвиняемым по делу о теракте в Петербургском метро. Подсудимым предстоит еще, как минимум три месяца до 12 ноября 2019 года провести за решеткой.

- Арест продлили по ходатайству прокурора, несмотря на то, что мы пытались оспорить это решение, - рассказал «КП – Петербург» адвокат обвиняемых Марат Сагитов.

Решение суда основывалось на то, что все подсудимые – граждане других стран и, в теории, могут попытаться скрыться от следствия и продолжить заниматься противоправной деятельностью.

Сами же обвиняемые свою вину не признают, а некоторые даже называют себя потерпевшими. Знакомство со смертником Джалиловым, который привел в действие взрывчатку, признал только один. Часть подсудимых была задержана в Москве, часть в Петербурге. Все они – уроженцы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, многие из Оша.

Напомним, что террорист скончался 3 апреля 2017 года в результате взрыва на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт». Также погибли 15 пассажиров, 67 человек получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU