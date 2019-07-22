В Петербурге перекроют шесть улиц для движения транспорта
В Петербурге в начале недели с 22 по 24 июля вступают с силу новые распоряжения, которые ограничат или полностью перекроют движение транспорта по улицам города. Так автомобилистам придется искать обходные пути на время ремонтных работ в Приморском, Калининском, Московском и других районах.
Так, с 22 июля по 2 августа будет ограничен проезд по Комендантскому проспекту от Шуваловского проспекта до Долгоозёрной улицы, включая перекрестки и боковые проезды. С 3 августа на проспекте начнется поэтапное закрытие движения.
С 22 июля по 25 августа дорожные работы ограничат движение по Бестужевской улице от дома 2 до дома 7.
В связи с реконструкцией канализации с 23 июля по 30 августа поэтапно ограничат движение по Краснопутиловской улице, а с 23 по 29 июля полностью перекроют участок Краснопутиловской от площади Конституции до Варшавской улицы.
Также с 23 июля по 11 сентября пройдут поэтапные перекрытия движения по улице Типанова. А с 23 июля по 23 августа по проспекту Луначарского.
ИСТОЧНИК KP.RU