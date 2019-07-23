В Ленобласти 58-летняя женщина избила 3-летнюю девочку
Полиция Кировского района Ленинградской области разбирается в диком и, увы обыденном эпизоде с избиением малолетнего ребенка. Накануне вечером 3-летнюю девочку с окровавленной головой нашли в подъезде дома на улице Связи поселка Мга.
- Ребенок был госпитализирован, медики зафиксировали состояние 3-летней девочки как тяжелое, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Естественно, что врачи сразу же обратились в полицию, как положено при получении травм несовершеннолетними. Приехавшие на место стражи порядка опросили жильцов дома, обнаруживших девочку и поговорили с матерью ребенка.
В отношении нее был оформлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.
По подозрению в избиении 3-летней девочки позднее задержали женщину 1961 года рождения (58 лет). Обстоятельства травмирования ребенка выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU