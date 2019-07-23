В Ленобласти 58-летняя женщина избила 3-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-23T09:07:38+03:00

Полиция разбирается в ЧП с избиением 3-летней девочки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Малышку нашли с разбитой головой в подъезде многоквартиного дома

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Полиция Кировского района Ленинградской области разбирается в диком и, увы обыденном эпизоде с избиением малолетнего ребенка. Накануне вечером 3-летнюю девочку с окровавленной головой нашли в подъезде дома на улице Связи поселка Мга.

- Ребенок был госпитализирован, медики зафиксировали состояние 3-летней девочки как тяжелое, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Естественно, что врачи сразу же обратились в полицию, как положено при получении травм несовершеннолетними. Приехавшие на место стражи порядка опросили жильцов дома, обнаруживших девочку и поговорили с матерью ребенка.

В отношении нее был оформлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

По подозрению в избиении 3-летней девочки позднее задержали женщину 1961 года рождения (58 лет). Обстоятельства травмирования ребенка выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU