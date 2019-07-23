У петербуржца в такси украли 45 тысяч рублей и «Айфон»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-23T10:52:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Слишком дорогой получилась поездка для жителя Петербурга, привычно вызвавшего такси через один известный сервис. Во время поездки, по словам пострадавшего, таксист напал на него и отобрал крупную сумму денег, а также мобильный телефон.

- 22 июля в полицию Невского района поступило заявление от гражданина, который сообщил, что неизвестный водитель такси, везший его от Невского проспекта до улицы Невзоровой, применив насилие, открыто похитил ценности и деньги, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отделении пострадавший рассказал, что таксист у него отобрал 45 тысяч рублей, а также дорогущий смартфон. Оценив стоимость «Айфона», мужчина заявил сумму ущерба в 145 тысяч рублей.

Сейчас стражи порядка проверяют информацию по заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU