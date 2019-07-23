2019-07-23T12:28:25+03:00
Происшествия

На проспекте Стачек полыхала пятикомнатная квартира

Пожарным пришлось спасать людей с верхних этажей здания
Петр КИБЕР
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На проспекте Стачек сгорела пятикомнатная квартира. Фото: vk.com/spb_todayНа проспекте Стачек сгорела пятикомнатная квартира. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезный пожар произошел утром 23 июля в Кировском районе Санкт-Петербурга. В одной их квартир в доме номер 88 по проспекту Стачек вспыхнуло пламя, которое стало быстро распространяться и вскоре огонь охватил все помещение целиком.

- Пятикомнатная квартира площадью 80 квадратных метров выгорела по всей площади, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Но до того, как пожар сумели потушить, спасателям пришлось серьезно потрудиться. Жители дома, заметившие возгорание, позвонили по телефоне «112» в 9:16. Через несколько минут на адрес прибыли четыре пожарных расчета.

Кроме борьбы с огнем, пожарным пришлось эвакуировать жильцов верхних этажей, которым грозила серьезная опасность. Лишь через два часа огнеборцам удалось полностью справиться с пламенем. По сообщению МЧС, пожар удалось ликвидировать лишь в 11:40.

В настоящее время идет разбор завалов, сведений о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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