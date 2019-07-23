Капитана полиции, который продавал шарики с веселящим газом, уволят из органов

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-23T13:00:43+03:00

Продавать шарики с закисью азота - не преступление. Но делать это полицейскому не очень хорошо. Фото: Катерина КАРПЕНКО

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Скандал в петербургской полиции: капитан подразделения, отвечающего за информатизацию городского главка, оказался втянут в торговлю веселящим газом. Накануне у клуба на Аптекарском проспекте у него произошел конфликт с охранниками. По их словам, офицер даже угрожал оружием, и, в итоге, секьюрити позвонили «02». Приехавшие на место полицейские забрали коллегу в отделение. Там разбирательства продолжились.

- При осмотре автомобиля, в котором находился задержанный, обнаружились два баллона окиси азота, несколько упаковок резиновых шаров и липкая лента, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По некоторым данным, капитан давно приторговывал шариками с веселящим газом. Впрочем, само по себе это дело не наказуемое. Другой вопрос, что честь мундира оказалась немного замарана. В главке решили с ним расстаться.

- Данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел за поступок, порочащий звание офицера полиции, его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, - говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что в феврале 2019 года водитель, надышавшийся закисью азота из шариков, вылетел на тротуар и сбил пятерых человек. Двое из них погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU