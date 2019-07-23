21 тысяче жителей Петербурга и Ленобласти отключили электричество за долги

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-23T13:42:24+03:00

Чтобы не попасть в их число, потребителям советуют вовремя оплачивать счета

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Лето - дачное время. В эти месяцы многие жители Северной столицы отправляются на дачи. При этом некоторые забывают оплачивать счета за коммунальные услуги, из-за чего начинают копиться долги. Впрочем, большинство проблемных потребителей города и области - люди с асоциальным образом жизни и материальными трудностями. Всем им за неуплату отключили свет.

- За 6 месяцев 2019 года уведомления об отключении электроэнергии за неуплату получили более 98 тысяч жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Большая часть оплатила счета, а оставшимся 21 446 неплательщикам отключили электроэнергию до полного погашения долга, - сообщает пресс-служба «Петроэлектросбыта».

Чтобы не увеличивать количество отключенных от благ цивилизации горожан, в компании рассылают уведомления и СМСки, но когда долг накапливается серьезный, к делу подключают суд и приставов.

На настоящий момент петербуржцы и жители области задолжали «электрикам» около 172 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU