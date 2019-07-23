2019-07-23T13:42:24+03:00
Общество

21 тысяче жителей Петербурга и Ленобласти отключили электричество за долги

Чтобы не попасть в их число, потребителям советуют вовремя оплачивать счета
Петр КИБЕР
Поделиться:
21 тысяче петербуржцев и жителей области отключили свет за неуплату.21 тысяче петербуржцев и жителей области отключили свет за неуплату.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Лето - дачное время. В эти месяцы многие жители Северной столицы отправляются на дачи. При этом некоторые забывают оплачивать счета за коммунальные услуги, из-за чего начинают копиться долги. Впрочем, большинство проблемных потребителей города и области - люди с асоциальным образом жизни и материальными трудностями. Всем им за неуплату отключили свет.

- За 6 месяцев 2019 года уведомления об отключении электроэнергии за неуплату получили более 98 тысяч жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Большая часть оплатила счета, а оставшимся 21 446 неплательщикам отключили электроэнергию до полного погашения долга, - сообщает пресс-служба «Петроэлектросбыта».

Чтобы не увеличивать количество отключенных от благ цивилизации горожан, в компании рассылают уведомления и СМСки, но когда долг накапливается серьезный, к делу подключают суд и приставов.

На настоящий момент петербуржцы и жители области задолжали «электрикам» около 172 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЖК «Граф Орлов» и ЖК «Классика. Дом для души» аккредитовали в банках
За жарой в Ленобласть пришла опасность возникновения пожаров
Проспект Энергетиков расширят к 2020 году, но виадук строить не будут
Ливень внезапно обрушился на Петербург в разгар жаркого вторника
Дизайнерская карта метро Петербурга появилась в сети
В День ВМФ 28 июля до Кронштадта пустят бесплатные автобусы-шаттлы
Капитана полиции, который продавал шарики с веселящим газом, уволят из органов
На проспекте Стачек полыхала пятикомнатная квартира
Из-за прорыва трубы на 6-й линии Васильевского острова можно принимать грязевые ванны
Один из двух «погибших» в ДТП на Обводном канале оказался в коме, по факту смертельной аварии заведено уголовное дело
У петербуржца в такси украли 45 тысяч рублей и «Айфон»
Карма настигла: На Фонтанке гидроцикл врезался в прогулочный катер и перевернулся
Житель Ленобласти продал мопед за «билеты банка приколов»
В Ленобласти 58-летняя женщина избила 3-летнюю девочку
Два пассажира такси погибли при столкновении с грузовиком на Обводном канале
Прогноз погоды на вторник, 23 июля, в Санкт-Петербурге: Очень тепло и солнечно
Фаната ФК «Зенит» оштрафовали за пьяное появление на стадионе
В Кудрово устроили «пенную вечеринку» в фонтане