В День ВМФ 28 июля до Кронштадта пустят бесплатные автобусы-шаттлы

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-23T16:02:09+03:00

Масштабный парад на День ВМФ пройдет в Петербурге и Кронштадте. Фото: Артем КИЛЬКИН

На них до города-острова смогут добраться гости праздника

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Уже в ближайшее воскресенье в Петербурге и Кронштадте пройдет масштабный парад, посвященный Дню Военно-Морского флота России. На мероприятие ожидают приезда высокопоставленных гостей и приглашенных зрителей. Чтобы последние могли добраться до Кронштадта, из Петербурга и Ломоносова пустят специальные автобусы.

- Автобусы маршрута «город Ломоносов, вокзал - Форт Константин» будут доступны в период с 7:30 – 18:00. Интервал движения составит 5 минут, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Второй маршрут пойдет от метро «Беговая» до улицы Мартынова в Кронштадте. По направлению из Петербурга шаттлы будут курсировать с 7:30 до 9:30, а в обратном направлении - с 13:00 до 18:00.

В «Пассажиравтотрансе» отмечают, что сообщения между Кронштадтом и Фортом Константин не будет. Воспользоваться бесплатными автобусами можно будет по пригласительному билету.

Напомним, что почти все воскресенье проезд в Кронштадт будет закрыт. Попасть в город можно будет только по спецприглашению или по прописке.

ИСТОЧНИК KP.RU