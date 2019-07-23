Ливень внезапно обрушился на Петербург в разгар жаркого вторника
Хляби небесные внезапно разверзлись над Петербургом. Горожане, поверившие в приход тепла и оставившие дома надоевшие за первые три недели июля зонтики, оказались не готовы к такому «подарку» природы.
- Чернышевская - ливень, некоторые машины стоят, пережидают. В районе Обводного прилично поливает, опять тропический ливень. Пошел крупнокапельный дождь, - сообщают в соцсетях сводку с «фронтов» жители разных районов Петербурга.
Мокро было на Свердловской набережной. Залил сильный дождь и Петроградскую сторону - это могут подтвердить журналисты «Комсомолки» неудачно выскочившие на обед из редакции.
Причиной непогоды стал циклон, пришедший в город на Неве с юго-запада. Он спровоцировал развитие кучевых облаков и скопление дождевых туч над Петербургом.
Судя по сервису Яндекс. Погода, сейчас Северная столица оказалась в центре дождевого фронта. В ближайшие два часа осадки не прекратятся, но будут выпадать то тут, то там.
На среду дождя синоптики опять не обещают.
ИСТОЧНИК KP.RU