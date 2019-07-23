Проспект Энергетиков расширят к 2020 году, но виадук строить не будут

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-23T15:37:58+03:00

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Узкое место на проспекте Энергетиков между Магнитогорской и Якорной улицами, которое уже давно становится причиной серьезных пробок, в скором времени может исчезнуть с карты Петербурга. Убрать «бутылочное горлышко» планируют в ходе реконструкции трассы. Сроки работ назвали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

- Выполнение дорожных работ по уширению проезжей части проспекта Энергетиков от Магнитогорской улицы до Якорной улицы в зоне железнодорожного переезда планируется в срок до 15.10.2020, – говорится в ответе главы КРТИ Сергея Харлашкина на запрос депутата ЗакСа от «Справедливой Россия» Надежды Тихоновой.

Из ответа КРТИ можно понять, что строительства виадука через железнодорожные пути не будет. Ранее о таких планах заявляли в Смольном, но из-за высокой стоимости работ и их объема, решить проблему предполагалось лишь к 2023 году. Сейчас решено дорогу расширить, а неиспользуемые рельсы просто демонтировать.

Теперь есть шанс, что уже через полтора года петербургские автомобилисты перестанут проводить долгие минуты и часы в пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU