Проспект Энергетиков расширят к 2020 году, но виадук строить не будут
Узкое место на проспекте Энергетиков между Магнитогорской и Якорной улицами, которое уже давно становится причиной серьезных пробок, в скором времени может исчезнуть с карты Петербурга. Убрать «бутылочное горлышко» планируют в ходе реконструкции трассы. Сроки работ назвали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
- Выполнение дорожных работ по уширению проезжей части проспекта Энергетиков от Магнитогорской улицы до Якорной улицы в зоне железнодорожного переезда планируется в срок до 15.10.2020, – говорится в ответе главы КРТИ Сергея Харлашкина на запрос депутата ЗакСа от «Справедливой Россия» Надежды Тихоновой.
Из ответа КРТИ можно понять, что строительства виадука через железнодорожные пути не будет. Ранее о таких планах заявляли в Смольном, но из-за высокой стоимости работ и их объема, решить проблему предполагалось лишь к 2023 году. Сейчас решено дорогу расширить, а неиспользуемые рельсы просто демонтировать.
Теперь есть шанс, что уже через полтора года петербургские автомобилисты перестанут проводить долгие минуты и часы в пробках.
ИСТОЧНИК KP.RU