За жарой в Ленобласть пришла опасность возникновения пожаров

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-23T16:10:18+03:00

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Проливные дожди в Петербурге резко сменились солнечными и жаркими днями. Третий день подряд в Северной столице стоит теплая погода, позволяющая ходить по улице в легких футболках и шортах. Однако спасатели напоминают жителям города и Ленобласти, что прямые солнечные лучи могут быть коварными.

- В среду, 24 июля, в Ленинградской области ожидается 19-24 градусная жара, в некоторых районах температура поднимется до 27 градусов выше нуля, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Никаких плохих погодных явлений не ожидается, но из-за жарящего солнца спасатели опасаются пожаров. На сегодняшний день 3-й класс опасности присвоен районам Ленобласти: Выборгский, Кингисеппский, Сланцевский, Волосовский, Гатчинский, Тосненский, Лодейнопольский, Тихвинский, местами Подпорожский. Все остальные находятся в категории 2-го класса пожароопасности.

Сотрудники МЧС напоминают, что в сухую погоду не рекомендуется разводить огонь в лесу. Для костра следует выбирать место на песчаной или галечной косе у реки или у озера. Можно также развести костер на открытой поляне. Место вокруг будущего костра надо обложить камнями, очистить от сухой травы, веток и шишек.

ИСТОЧНИК KP.RU