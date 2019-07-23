ЖК «Граф Орлов» и ЖК «Классика. Дом для души» аккредитовали в банках

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-23T16:35:40+03:00

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Сразу два жилых комплекса от Компании Л1 получили аккредитацию в крупных российских банках. Это ЖК «Классика. Дом для души» и ЖК «Граф Орлов».

Банк «Открытие» предоставляет ипотеку по ставке 9,5% годовых на приобретение квартир в ЖК «Классика. Дом для души». Но если сумма кредита будет превышать 4 миллиона рублей, ставка понизится до 9,3% годовых. Обязательное условие – внесение первого взноса в размере не менее 20% от стоимости квартиры. В качестве первого платежа могут быть использованы средства материнского капитала.

В строящихся корпусах третьей очереди ЖК «Граф Орлов» можно приобрести квартиру в ипотеку от банка ВТБ. При предоставлении полного пакета документов и внесения первого взноса в размене 20% стоимости квартиры, ставка составит 10,6%. Есть возможность получить кредит и по двум документам. В этом случае необходимо будет заплатить половину стоимости жилья, а ставка по кредиту возрастет до 10,85% годовых. В обоих случаях заемщик должен не менее 4 месяцев работать на одном месте и иметь общий стаж от одного года.

СПРАВКА

ЖК «Классика. Дом для души» - это элитный клубный 7-этажный дом премиум-класса в Санкт-Петербурге. Здесь будет всего 36 квартир, что гарантирует будущим жильцам однородную социальную среду и спокойную комфортную обстановку. Вниманию покупателей представлены просторные 1-3 комнатные квартиры площадью от 42 до 132 кв. метров с трехметровыми потолками и предчистовой отделкой. Комплекс строится в Петроградском районе на набережной Академика Лазарева.

Жилой комплекс бизнес-класса «Граф Орлов» расположен в фешенебельной части Московского района Северной столицы, в шаговой доступности от станции метро «Московская». Рядом есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: социальные объекты, магазины, развлекательные заведения. По версии журнала Forbes, ЖК «Граф Орлов» входит в сотню лучших жилых комплексов в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU