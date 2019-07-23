В Петербурге экс-чиновник брал взятки яйцами и медом

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-23T17:24:58+03:00

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Петродворцовый районный суд Петербурга вынес приговор бывшему старшему инспектору отдела контроля №9 управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Сергею Бутину, который специализировался не только на денежных взятках, но и продуктовых. Экс-чиновник не стеснялся брать мед и яйца, закрывая глаза на «недочеты» инспектируемых им предпринимателей.

- С 21 мая 2015 года по 5 июня 2018 года Бутин, занимая должность инспектора отдела №9, а с июня 2018 года – инспектора отдела № 12, недобросовестно выполнял свои обязанности. Он много раз проверял торговую точку на улице Чебышевская, однако закрывал глаза на нарушения. Вместо этого он брал с продавца по две тысячи рублей в месяц за молчание. Всего инспектор успел получить 32 тысячи рублей, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

У других продавцов с нарушениями, Бутин спокойно забирал мед, масло, а один раз прихватил за молчание шесть десятков яиц. В хозяйственности экс-чиновнику не откажешь.

На суде бывший инспектор вину признал частично, заверив, что мед он не брал. Тем не менее, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU