2019-07-23T18:55:13+03:00
Общество

Акция в память жестоко убитой активистки пройдет в Петербурге на Невском проспекте

Сторонники правозащитницы считают, что она стала жертвой гомофобии
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге пройдет акция памяти убитой активистки Елены ГригорьевойВ Петербурге пройдет акция памяти убитой активистки Елены ГригорьевойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Во вторник, 23 июля, в 19 часов на Невском проспекте пройдет акция памяти жестоко убитой в Петербурге гражданской активистки Елены Григорьевой. Тело правозащитницы и участницы ЛГБТ-движения нашли вечером 21 июля 2019 года. Сторонники женщины считают, что она стада жертвой гомофобии.

- Акция состоится на Невском проспекте у дома номер 14, рядом с мемориальный доской ленинградцам-жертвам фашизма, в формате одиночных пикетов, не требующих согласования. Помимо плакатов участники принесут цветы, - рассказали организаторы мероприятия.

Акция будет посвящена не только Григорьевой, но и другим людям, которые, как считают активисты, были убиты из-за своей ориентации.

Убийство 40-летней Елены произошло в ночь с 19 на 20 июля. Тело женщины было найдено с множественными ножевыми ранениями. Незадолго до своей смерти правозащитница жаловалась на поступающие угрозы, и даже попросила знакомую присматривать за ее котом, если что-то случится.

В понедельник, 22 июля, следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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