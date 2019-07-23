2019-07-23T19:20:32+03:00
Происшествия

Машинист нашел обезглавленный труп на станции «Обухово» в Петербурге

Обезображенное тело лежало на путях перед товарным поездом
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на железной дороге нашли труп парня без головыВ Петербурге на железной дороге нашли труп парня без головыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге во вторник, 23 июля, нашли обезглавленное тело. Труп обнаружен машинист товарного поезда, который сначала не понял, что лежит на его пути. Когда он подошел поближе и рассмотрел человека, то понял, что тот мертв. Инцидент произошел рядом с железнодорожной станцией «Обухово».

О том, что человек без головы лежит на рельсах возле железнодорожного переезда, сообщили в социальных сетях очевидцы.

- Информация о происшествии на телефон дежурного поступила около 12:15. Тело на рельсах обнаружил машинист грузового поезда. Он заметил человека, лежащего на путях, а, подойдя ближе, понял, что тот мертв, - пишет «Мойка78».

На вид погибшему около 25-30 лет. По предварительным данным, его сбил поезд. Однако когда именно произошла трагедия, еще не установлено.

Как правило, люди гибнут на железной дороге из-за своей невнимательности и не соблюдения правил безопасности. За полгода 2019 года в Петербурге под колесами поездов погибли 63 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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