Лахта-Центр показал, как устанавливали стекла самого высокого в Европе небоскреба

СЕГОДНЯ 20:56 2019-07-23T20:56:28+03:00

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Самый высокий в Европе небоскреб Лахта-Центр – это железобетонная конструкция, полностью покрытая стеклом. Возводить такую башню было совсем не просто. И сложно даже представить, сколько сил и мужества ушло у рабочих для того, чтобы остеклить все здание, высотой 462 метров. Сотрудники Лахта-Центр опубликовали новое видео, в котором подробно рассказали и показали, как проходил весь этот сложный процесс.

- Стеклянные фасады Лахта Центра – главные по красоте. Если сверхмассивный железобетонный конструктив поначалу слегка пугал своей мощью и суровым видом многих наблюдателей, то со старта остекления произошла метаморфоза. То, что походило на романский замок эпохи раннего средневековья, вдруг стало превращаться в легкий и невесомый хрустальный дворец из будущего, - считают создатели бизнес-центра.

Остекление Лахта Центра.

Одна из главных сложностей остекления Лахты была не только в том, что небоскреб безумно высокий, но и то, что это гигантский масштаб. Площадь всех фасадов комплекса – 179 тысяч квадратных метров. Стеклопакеты большие – каждый в высоту этажа, а это значит, что высота стеклянных модулей 4,2 метра.

Один стеклопакет весит более 700 тонн. Все окна вместе, установленные на небоскребе достигают массы около 13 тысяч тонн. Разумеется, для установки стекла понадобились не только специальные машины и техника, но и люди. Так как без отважных работников Лахта-Центр не был бы таким величественным.

Ранее камеры Лахта-Центра смогли снять настоящую бурю, которая обрушилась на Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU