Движение по петербургской дамбе в День ВМФ будет полностью перекрыто

СЕГОДНЯ 21:34 2019-07-23T21:34:56+03:00

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В будущее воскресенье, 28 июля 2019 года, Петербург отпразднует День Военно-морского флота. В связи с торжественным парадом военных кораблей, который пройдет в акватории Невы, с 7:00 до 17:00 вводится запрет на проезд через Комплекс защитных сооружений, то есть, дамбу.

- Запрет проезда по дамбе в обоих направлениях будет действовать для личного, грузового транспорта и такси. Исключение - наземный городской пассажирский транспорт и специальный транспорт, а именно «скорая помощь», МЧС, МВД и другие, - сообщили в пресс-службе комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Но беспокоиться нечего. Полюбоваться праздником у горожан все же удастся. В День ВМФ до Кронштадта можно будет добраться на бесплатном автобусе-шаттле.

Так же, в связи с тем, что в первую половину дня во время праздника будут разведены мосты, проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) сделают бесплатным с 10:00 до 14:00 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU