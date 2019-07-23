2019-07-23T21:47:42+03:00
Общество

Памятник Пушкину, полюбившийся петербургским голубям, отмыли от грязи

Это уже четвертая помывка в этом году
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге помыли памятник Пушкину на площади ИскусствВ Петербурге помыли памятник Пушкину на площади ИскусствФото: Артем КИЛЬКИН
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Памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, что установлен на площади Искусств в Петербурге, во вторник, 23 июля, принимал не только солнечные ванны. Реставраторы бережно отмыли монумент, который больно уж любят местные голуби. Поэтому эта помывка уже четвертая за текущий год.

- Памятник представляет для нас огромную ценность. В этом году мы моем его уже в четвертый раз, в том году выезжали пять раз на помывку. Здесь много голубей. Жители еще и подкармливают их. Часто можно заметить, что голуби сидят прямо на памятнике, выжидая пищу. Естественно, они оставляют после себя «следы», - цитируют «Невские новости» начальника отдела памятников и мемориальных досок государственного музея городской скульптуры Екатерину Шишкину.

Обычно памятники в городе моют не чаще одного раза в год. Однако Пушкин особенный во всем. И ведь не только птицы пачкают скульптуру поэта. Есть еще антропогенные факторы, растения и вандализм.

Важно отметить, что такая «гигиена» памятников позволяет им дольше сохраняться и реже прибегать к реставрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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