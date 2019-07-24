2019-07-24T07:43:01+03:00
Общество

Прогноз погоды на среду, 24 июля, в Санкт-Петербурге: Опять дожди

Едва начавшиеся теплые и солнечные деньки сменились неприятной моросью
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге сегодня дожди...В Петербурге сегодня дожди...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Грусть и тоска поселилась в душах жителей Петербурга. Едва начавшееся после затяжных дождей «лето», закончилось уже через два дня. После теплых и солнечных воскресенья и четверга, пришел вторник, внезапно обрушивший на горожан ливень. И увы, это не единичный случай, ведь в среду синоптики обещают моросящий дождик.

- 24 июля утром и днем ожидаются кратковременные осадки в виде дождя. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха составит +22...+24 градуса, атмосферное давление меняться будет мало, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Конечно, вряд ли такой прогноз порадует горожан, ведь еще накануне метеорологи обещали в среду до 27 тепла и без осадков, но пришедший с юго-востока циклон внес свои коррективы в прогнозы специалистов.

Впрочем, четверг и пятница пока значатся сухими и теплыми. Возможно так и будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночные автобусы развезли по домам пассажиров поезда «Воркута-Петербург», застрявшего в пути из-за сошедших с рельсов вагонов с углем
Рейс «Красноярск-Петербург» экстренно сел сразу после взлета из-за «черного неба»
«Беспредельщик» на старом «БМВ» разбился насмерть на Суздальском проспекте
«Зенит» выкупил своего воспитанника у норвежского клуба
В Лисьем Носу легковушка столкнулась на переезде с электричкой
Памятник Пушкину, полюбившийся петербургским голубям, отмыли от грязи
Движение по петербургской дамбе в День ВМФ будет полностью перекрыто
Лахта-Центр показал, как устанавливали стекла самого высокого в Европе небоскреба
ИТМО показал, как будет выглядеть Петербург в будущем
Васильевский остров уходит под воду: Петербург затопило второй раз за день
Машинист нашел обезглавленный труп на станции «Обухово» в Петербурге
Акция в память жестоко убитой активистки пройдет в Петербурге на Невском проспекте
Пропавшую без вести в лесу петербурженку полиция считает убитой