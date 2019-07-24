Прогноз погоды на среду, 24 июля, в Санкт-Петербурге: Опять дожди

СЕГОДНЯ 07:43 2019-07-24T07:43:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Грусть и тоска поселилась в душах жителей Петербурга. Едва начавшееся после затяжных дождей «лето», закончилось уже через два дня. После теплых и солнечных воскресенья и четверга, пришел вторник, внезапно обрушивший на горожан ливень. И увы, это не единичный случай, ведь в среду синоптики обещают моросящий дождик.

- 24 июля утром и днем ожидаются кратковременные осадки в виде дождя. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха составит +22...+24 градуса, атмосферное давление меняться будет мало, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Конечно, вряд ли такой прогноз порадует горожан, ведь еще накануне метеорологи обещали в среду до 27 тепла и без осадков, но пришедший с юго-востока циклон внес свои коррективы в прогнозы специалистов.

Впрочем, четверг и пятница пока значатся сухими и теплыми. Возможно так и будет.

ИСТОЧНИК KP.RU