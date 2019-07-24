В Лисьем Носу легковушка столкнулась на переезде с электричкой

СЕГОДНЯ 08:12 2019-07-24T08:12:55+03:00

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«Пропал хомяк. Особая примета - на спине шрам от топора». Столкновение поезда с автомобилем - дело нешуточное. Обычно такое ДТП заканчивается серьезными последствиями, а от машины остается груда железа, но не в этот раз. Водителю, выехавшему на переезд в Лисьем Носу перед электричкой сильно повезло. После «встречи» с поездом, машина смогла уехать своим ходом. И даже быстро.

- В 20:55 23 июля на железнодорожном переезде 26 км перегона Лисий Нос — Сестрорецк произошло ДТП. Легковой автомобиль выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед поездом сообщением Белоостров — Санкт-Петербург. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По счастью, удар оказался касательным. Ни сам автомобилист, ни находившиеся в электричке люди не пострадали. Поезд получил незначительные повреждение. Машина также отделалась «шрамом от топора» - водитель, поняв, что не прав, решил не ждать прибытия полиции и быстренько уехал с места происшествия.

Электричка также отправилась по маршруту, хоть и с задержкой в 7 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU