2019-07-24T08:32:49+03:00
Спорт

«Зенит» выкупил своего воспитанника у норвежского клуба

Александр Васютин будет претендовать на место основного голкипера сине-бело-голубых
Петр КИБЕР
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Александр Васютин будет играть по 78 номером. Фото: ФК "Зенит"/Анна МейерАлександр Васютин будет играть по 78 номером. Фото: ФК "Зенит"/Анна Мейер
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Петербургский «Зенит» продолжает комплектоваться к уже идущему новому футбольному сезону. После «чистки рядов», когда клуб избавился от нескольких игроков, в том числе Маркизио, Новосельцева, Полоза, Нобоа, Бабурина и других, бы куплен ряд новичков. Последним из них стал воспитанник сине-бело-голубых Александр Васютин, игравшей последнее время в Норвегии.

- Футбольные клубы «Зенит» и «Сарпсборг» достигли соглашения о переходе вратаря. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23, - говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Новому старому голкиперу сине-бело-голубых 24 года. Свою карьеру он начинал играя за молодежные команды «Зенита». В 2016-м перешел в финский «Лахти». где играл полтора года и завоевал звание лучшего вратаря чемпионата Финляндии.

Год назад Васютин перебрался в норвежский «Сарпсборг», за который отыграл 37 матчей в том числе в еврокубках. Его переход в «Зенит» должен укрепить вратарскую линию петербуржцев, которая в последнее время вызывает серьезные вопросы.

Играть Александр Васютин будет под 78 номером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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