2019-07-24T08:55:36+03:00
Происшествия

«Беспредельщик» на старом «БМВ» разбился насмерть на Суздальском проспекте

Иномарка на скорости снесла фонарный столб
Петр КИБЕР
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На Суздальском проспекте насмерть разбился 25-летний водитель "БМВ". Фото: ВК "Дорожный инспектор"На Суздальском проспекте насмерть разбился 25-летний водитель "БМВ". Фото: ВК "Дорожный инспектор"
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Еще одно смертельное ДТП произошло в Петербурге 23 июля. Если утром в столкновении с грузовиком погибли два пассажира такси, то вечером в ДТП попал красный «БМВ», уже оказывавшийся в поле зрения сотрудников дорожной полиции. Эта авария стала для водителя старой иномарки последней.

- Около 21:30, у дома 32 по Суздальскому проспекту водитель , управляя автомобилем «БМВ-525», на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Удар был такой силы, что автомобиль просто разворотило, а стальной фонарный столб оказался почти в салоне машины. Шансов выжить у 25-летнего водителя практически не было, он скончался в карете скорой помощи.

Надо сказать, что этот «БМВ» у же попадал в поле зрения полиции. В январе 2019 года на КАД водитель и пассажир иномарки напали на шофера «Газели», сломали на его машине зеркала заднего вида и забрали мобильный телефон. Мужчина написал заявление, назвав все происходившее «беспределом».

Погибший водитель "БМВ" уже попадал в поле зрения полиции. Фото: скрин с vk.com/spb_today

Погибший водитель "БМВ" уже попадал в поле зрения полиции. Фото: скрин с vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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