2019-07-24T09:41:16+03:00
Происшествия

Рейс «Красноярск-Петербург» экстренно сел сразу после взлета из-за «черного неба»

Самолет прибудет в Пулково с трехчасовым опозданием
Петр КИБЕР
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Рейс из Красноярска добрался в Петербург с трехчасовой задержкой.Рейс из Красноярска добрался в Петербург с трехчасовой задержкой.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Срочной посадкой едва начавшись закончился полет из Красноярска в Санкт-Петербург. Из-за режима «черного неба», введенного из-за лесных пожаров в Сибири, экипаж воздушного судна решил сесть на запасном аэродроме в Абакане.

- Airbus А320, летевший из Красноярска в Петербург утром 24 июля, сел вскоре после взлета из-за плохой видимости. Самолет прибудет в Пулково с опозданием почти на три часа, - пишет «Мойка 78».

Эту информацию корреспонденту «КП-Петербург» подтвердили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

- Рейс FV 6574 совершил вынужденную посадку в аэропорту Абакан по метеоусловиям аэропорта Красноярска – ухудшение видимости, - говорится в сообщении.

На табло прилета аэропорта Пулково рейс долгое время значился в списке ожидающихся. Вместо прибытия в 6:45. как по расписанию, лайнер приземлился в 9:14.

Надо сказать, что из-за лесных пожаров и, как следствие, плохой видимости, в небе над Сибирью задерживаются или отменяются многие рейсы. Некоторым самолетам, как пишет «КП-Барнаул», приходится уходить а запасные аэродромы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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