Ночные автобусы развезли по домам пассажиров поезда «Воркута-Петербург», застрявшего в пути из-за сошедших с рельсов вагонов с углем
Четыре специальных ночных автобуса пришлось выделить петербургскому «Пассажиравтотрансу», чтобы развести по домам пассажиров поезда, прибывшего в город на Неве из Воркуты. Причиной необычного сервиса оказалось серьезное опоздание состава, которое произошло из-за аварии на путях.
- В ночь с 23 на 24 июля в оперативном порядке были выделены 4 автобуса для пассажиров поезда № 77 сообщением Воркута-Санкт-Петербург. Была организована доставка от Ладожского вокзала в разные районы города, - говорится в сообщении пресс-служба перевозчика.
Напомним, что авария на станции Керки Северной железной дороги произошла около двух часов ночи 22 июля. Из-за подмыва грунта под путями, с рельсов сошли несколько грузовых вагонов.
- В течение 48 часов были произведены работы по уборке вагонов, установке водопропускной трубы, возведению насыпи железной дороги. Уложены рельсы на один путь, - сообщает пресс-служба РЖД.
Лишь через двое суток поезда пошли вновь, но график движения был сорван. Сейчас он практически вошел в норму.
ИСТОЧНИК KP.RU