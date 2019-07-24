2019-07-24T10:05:42+03:00
Общество

Ночные автобусы развезли по домам пассажиров поезда «Воркута-Петербург», застрявшего в пути из-за сошедших с рельсов вагонов с углем

Состав прибыл на Ладожский вокзал со значительным опозданием из-за ЧП в Республике Коми
Петр КИБЕР
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Из-за размытых путей и упавших вагонов с углем поезд "Воркута-Петербург" прибыл с большим опозданием.Из-за размытых путей и упавших вагонов с углем поезд "Воркута-Петербург" прибыл с большим опозданием.Фото: СОЦСЕТИ
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Четыре специальных ночных автобуса пришлось выделить петербургскому «Пассажиравтотрансу», чтобы развести по домам пассажиров поезда, прибывшего в город на Неве из Воркуты. Причиной необычного сервиса оказалось серьезное опоздание состава, которое произошло из-за аварии на путях.

- В ночь с 23 на 24 июля в оперативном порядке были выделены 4 автобуса для пассажиров поезда № 77 сообщением Воркута-Санкт-Петербург. Была организована доставка от Ладожского вокзала в разные районы города, - говорится в сообщении пресс-служба перевозчика.

Напомним, что авария на станции Керки Северной железной дороги произошла около двух часов ночи 22 июля. Из-за подмыва грунта под путями, с рельсов сошли несколько грузовых вагонов.

- В течение 48 часов были произведены работы по уборке вагонов, установке водопропускной трубы, возведению насыпи железной дороги. Уложены рельсы на один путь, - сообщает пресс-служба РЖД.

Лишь через двое суток поезда пошли вновь, но график движения был сорван. Сейчас он практически вошел в норму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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