2019-07-24T11:16:20+03:00
Общество

На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса полностью перекроют Муринскую дорогу

Три дня из Мурино будет не уехать
Петр КИБЕР
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Муринскую дорогу полностью перекроют на три дня. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".Муринскую дорогу полностью перекроют на три дня. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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Недобрые вести принесли жителям Мурино-Девяткино дорожные службы. Из-за ремонтных работ по устранению колейности три дня будет полностью перекрыта Муринская дорога. Пробки, судя по всему, будут эпическими.

- В период с 26 по 29 июля 2019 года будет полностью перекрыта для движения автомобилей Муринская дорога. Исключение сделано только для общественного транспорта, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Для пропуска рейсовых автобусов и маршрутных такси будут работать регулировщики дорожного движения, а вот остальным автомобилистам лучше оставить личный транспорт на парковке у дома.

Но взаперти жителей нескольких жилых комплексов не оставят, ведь доехать до них можно будет в объезд через транспортную развязку КАД на пересечении Пискаревским проспектом.

В УПРДОРЕ приносят извинения за временные неудобства, а «Комсомолка» сочувствует муринцам и желает им безграничного терпения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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