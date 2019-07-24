На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса полностью перекроют Муринскую дорогу
Недобрые вести принесли жителям Мурино-Девяткино дорожные службы. Из-за ремонтных работ по устранению колейности три дня будет полностью перекрыта Муринская дорога. Пробки, судя по всему, будут эпическими.
- В период с 26 по 29 июля 2019 года будет полностью перекрыта для движения автомобилей Муринская дорога. Исключение сделано только для общественного транспорта, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».
Для пропуска рейсовых автобусов и маршрутных такси будут работать регулировщики дорожного движения, а вот остальным автомобилистам лучше оставить личный транспорт на парковке у дома.
Но взаперти жителей нескольких жилых комплексов не оставят, ведь доехать до них можно будет в объезд через транспортную развязку КАД на пересечении Пискаревским проспектом.
В УПРДОРЕ приносят извинения за временные неудобства, а «Комсомолка» сочувствует муринцам и желает им безграничного терпения.
ИСТОЧНИК KP.RU