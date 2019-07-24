2019-07-24T11:39:35+03:00
Происшествия

После избиения 3-летней девочки молотком для мяса в Ленобласти заведено уголовное дело

Обвинение предъявлено ранее судимой 57-летней соседке пострадавшей малышки
Петр КИБЕР
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в Ленобласти 57-летняя женщина избила 3-летнюю девочку молотком для мяса. Фото: СУ СК России по Ленинградской областив Ленобласти 57-летняя женщина избила 3-летнюю девочку молотком для мяса. Фото: СУ СК России по Ленинградской области
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Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело после дикого случая, произошедшего в поселке Мга, где в подъезде жилого дома была найдена 3-летняя девочка с окровавленной головой.

- По подозрению в совершении данного преступления задержана 57-летняя местная жительница сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

По версии следствия, 22 июля мать девочки оставила ребенка своей соседке. При этом женщину не смутило, что 57-летняя дама не только любит выпить, но и ранее судима. Впрочем, по некоторым данным, соседки периодически проводили время в совместных застольях.

Неизвестно, что произошло после того, как мать ушла, но вскоре люди заметили сидевшую на ступеньках в подъезде малышку. У девочки была разбита голова. Ей срочно вызвали скорую. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позднее выяснилось, что 57-летняя женщина несколько раз ударила девочку молотком для отбивания мяса. Сейчас подозреваемая задержана, против нее заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетней, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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