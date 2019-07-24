2019-07-24T13:46:50+03:00
Происшествия

В Приморском районе поймали 22-летнюю байкершу-наркокурьера с килограммом «соли»

Девушка попалась ГИБДД из-за нарушения правил на дороге
Петр КИБЕР
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22-летняя мотоциклистка попалась на перевозке наркотиков.22-летняя мотоциклистка попалась на перевозке наркотиков.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Юную девушку-наркокурьера, рассекавшую по Петербургу на мощном байке «Ямаха», ранним утром 23 июля задержали сотрудники ГИБДД Приморского района. Внимание дорожной полиции байкерша привлекла тем, что нарушила правила и попыталась скрыться. Но ее все же удалось задержать. А в ходе личного досмотра мотоциклистки обнаружился и крайне интересный груз.

- Сотрудниками полиции было найдено и изъято два брикета с порошкообразным веществом белого цвета массой около килограмма, которое по результатам экспертизы оказалось наркотическим средством, так называемым PVP, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Изъятое вещество - дешевый синтетический наркотик психотропного действия, который также именуют «скоростью» или же «солью», так как он часто продается в интернете под видом «соли для ванн».

Куда везла свой груз молодая наркокурьерша - предстоит выяснить стражам порядка. А пока в отношении нигде официально не работающей 22-летней петербурженки завели дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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