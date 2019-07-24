2019-07-24T14:13:06+03:00
Общество

Дом Шульгина на Кирочной улице признали памятником архитектуры

Здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения
Петр КИБЕР
Поделиться:
Дом крестьянина Шульгина признали памятником. Фото: КГИОП СПбДом крестьянина Шульгина признали памятником. Фото: КГИОП СПб
Изменить размер текста:

Дом Шульгина, расположенный в самом центре Петербурга на Кирочной улице, 45, литера А, наконец-то стал памятником архитектуры. Распоряжение о включении здания в реестр объектов культурного наследия регионального значения подписал глава КГИОП Сергей Макаров.

- Местоположение дома на угловом участке, образованном пересечением Кирочной и Таврической улиц, его выделяющийся угловой ризалит с башней, определяют нерядовую роль объекта в застройке квартала, являющегося одной из главных его доминант, - говорится в справке, приведенной пресс-службой КГИОП.

Но интересно не только расположение дома, сколько его история. Здание, построенное в типичном для доходного дома стиле эклектики в 1908-1909 годах , было создано архитектором Михаилом Ивановичем фон Вилькеном. Но еще интереснее личность заказчика. Им был разбогатевший крестьянин из Вологодской губернии Александр Иванович Шульгин.

Впрочем, по своему назначению Дом Шульгина использовался лишь до революции, а потом стал обычным многоквартирным зданием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчины устроили рыбалку автокраном на набережной Обводного канала
Двое маленьких детей пострадали в ДТП на Светлановском проспекте
Авария на Московском шоссе полностью перекрыла движение в сторону центра Петербурга
Задержанная за перевозку наркотиков 22-летняя байкерша прыгнула в окно во время обыска
Пьяный отец избил 8-летнего сына дверью в Петербурге
В Приморском районе поймали 22-летнюю байкершу-наркокурьера с килограммом «соли»
На въезде в Токсово маршрутка врезалась в инкассаторский броневик
После избиения 3-летней девочки молотком для мяса в Ленобласти заведено уголовное дело
На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса полностью перекроют Муринскую дорогу
Онлайн-отбор в Академию «Зенита» завершен
Ночные автобусы развезли по домам пассажиров поезда «Воркута-Петербург», застрявшего в пути из-за сошедших с рельсов вагонов с углем
Рейс «Красноярск-Петербург» экстренно сел сразу после взлета из-за «черного неба»
«Беспредельщик» на старом «БМВ» разбился насмерть на Суздальском проспекте
«Зенит» выкупил своего воспитанника у норвежского клуба
В Лисьем Носу легковушка столкнулась на переезде с электричкой
Прогноз погоды на среду, 24 июля, в Санкт-Петербурге: Опять дожди
Памятник Пушкину, полюбившийся петербургским голубям, отмыли от грязи
Движение по петербургской дамбе в День ВМФ будет полностью перекрыто
Лахта-Центр показал, как устанавливали стекла самого высокого в Европе небоскреба
ИТМО показал, как будет выглядеть Петербург в будущем
Васильевский остров уходит под воду: Петербург затопило второй раз за день
Машинист нашел обезглавленный труп на станции «Обухово» в Петербурге
Акция в память жестоко убитой активистки пройдет в Петербурге на Невском проспекте
Пропавшую без вести в лесу петербурженку полиция считает убитой