Дом Шульгина на Кирочной улице признали памятником архитектуры

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-24T14:13:06+03:00

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Дом Шульгина, расположенный в самом центре Петербурга на Кирочной улице, 45, литера А, наконец-то стал памятником архитектуры. Распоряжение о включении здания в реестр объектов культурного наследия регионального значения подписал глава КГИОП Сергей Макаров.

- Местоположение дома на угловом участке, образованном пересечением Кирочной и Таврической улиц, его выделяющийся угловой ризалит с башней, определяют нерядовую роль объекта в застройке квартала, являющегося одной из главных его доминант, - говорится в справке, приведенной пресс-службой КГИОП.

Но интересно не только расположение дома, сколько его история. Здание, построенное в типичном для доходного дома стиле эклектики в 1908-1909 годах , было создано архитектором Михаилом Ивановичем фон Вилькеном. Но еще интереснее личность заказчика. Им был разбогатевший крестьянин из Вологодской губернии Александр Иванович Шульгин.

Впрочем, по своему назначению Дом Шульгина использовался лишь до революции, а потом стал обычным многоквартирным зданием.

ИСТОЧНИК KP.RU