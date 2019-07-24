2019-07-24T14:19:37+03:00
Происшествия

Задержанная за перевозку наркотиков 22-летняя байкерша прыгнула в окно во время обыска

Падение с 8 этажа оказалось для девушки смертельным
Петр КИБЕР
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Задержанная за перевозку наркотиков девушка выпрыгнула в окно во время обыска.Задержанная за перевозку наркотиков девушка выпрыгнула в окно во время обыска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Настоящей драмой закончилось дело о задержании 22-летней мотоциклистки в Приморском районе Петербурга. При личном досмотре у девушки, остановленной за нарушение правил, были найдены два свертка с почти килограммом наркотиков. Но на этом история не закончилось. Сегодня, при проведении обыска у нее дома, байкерша прыгнула в окно 8 этажа.

- Во время обыска, который производился на законных основаниях в присутствии адвоката и понятых, полицейские обнаружили еще около килограмма наркотиков. После этого женщина выпрыгнула из окна квартиры и от полученных травм скончалась, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на вызов медики лишь констатировали гибель девушки.

Напомним, что ранее стало известно о поимке петербурженки, которая оказалась наркокурьером. С собой она везла около килограмма синтетического наркотика, также известного как «скорость» или «соль».

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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