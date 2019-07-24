2019-07-24T14:29:33+03:00
Происшествия

Авария на Московском шоссе полностью перекрыла движение в сторону центра Петербурга

За полчаса пробка растянулась на два километра
Лилия КОЗЛОВА
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ДТП парализовало движение по Московскому шоссе в сторону центра ПетербургаДТП парализовало движение по Московскому шоссе в сторону центра ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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На Московском шоссе днем, 24 июля, автомобилисты Петербурга попали в ловушку. На участке дороги в сторону центра города, недалеко от станции метро «Звездная», в час дня произошла авария. Ничего смертельного, да, и пострадавших, вроде бы как нет. Однако автомобили полностью заблокировали и без того не свободный из-за ремонта проезд. Собирается большая пробка.

Казус как раз в том, что ровно с тем перекрестком, где столкнулись машины, проходят ремонтные работы. И так на шоссе был затор из-за того, что открыта одна полоса. А после того, как «легковушка» подлезла под грузовик, проезд закрыт полностью.

- Имеют ли, в данном случае, водители право объезжать по тротуару, - задал вопрос один из участников соцсети.

Другой пользователь интернета ответил ему шутливо, что машинам придется облетать аварию. Автомобилисты также советуют не выезжать на Московское шоссе, а объезжать его по Витебскому. На данный момент пробка растянулась уже на два километра.

Также пробки сегодня возможны и на КАД. На развязке с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса полностью перекроют Муринскую дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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