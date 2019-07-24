2019-07-24T14:52:27+03:00
Происшествия

Двое маленьких детей пострадали в ДТП на Светлановском проспекте

Малыши в возрасте 2,5 лет и 4 месяцев ехали в «Хендэ», столкнувшимся с «Мерседесом
Петр КИБЕР
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Двое маленьких детей пострадали в аварии в Калининском районе Петербурга. Фото: vk.com/spb_todayДвое маленьких детей пострадали в аварии в Калининском районе Петербурга. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло днем 24 июля на перекрестке Светлановского и Северного проспектов. Около 13:00 здесь столкнулись «Хендэ Акцент», в котором ехали две женщины и двое малолетних детей и «Мерседес».

- В результате ДТП пострадали четыре человека, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Учитывая, что удар пришелся на правую сторону машины, хуже всего пришлось пассажирке - женщина 1986 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии. Ехавшая у нее на руках 4-месячная девочка получила травмы средней степени тяжести. Еще один ребенок - мальчик возрастом 2 года 7 месяцев при ударе вылетел в окно и получил серьезные повреждения. Он также увезен на скорой помощи в тяжелом состоянии.

Состояние женщины-водителя «Хендэ» 1984 года рождения не сообщается.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

В ДТП на Светлановском проспекте в Петербурге пострадали двое детей..Видео: УГИБДД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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