Мужчины устроили рыбалку автокраном на набережной Обводного канала
Жители Петербурга днем в среду, 24 июля, заметили, как на набережной Обводного канала, у Красного треугольника, автокран пытался что-то выловить из воды. Рядом на катере несколько мужчин с интересом наблюдали за процессом. Скорее всего, то рабочие пытались достать что-то со дна канала, однако петербуржцы нашли саму картину очень забавной и отпустили воображение.
- Суровые мужчины ловят рыбу краном на набережной Обводного канала, - подписал снимок автор фотографии.
Петербуржцы стали наперебой предполагать, что же можно выловить таким большим крюком, как у крана, в Обводном канале. Некоторые посчитали, что в этом месте отличный клев на калоши. Другие не оценили шутку автора фото и заметили, что рабочие там ловят его чувство юмора.
Однако в основном горожане сошлись на том, что, все же, автокран вылавливает из воды остатки после очередного ДТП. Увы, свидетель так и не дождался клева, чтобы выяснить ответ тайну.
ИСТОЧНИК KP.RU