Мужчины устроили рыбалку автокраном на набережной Обводного канала

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-24T14:52:51+03:00

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Жители Петербурга днем в среду, 24 июля, заметили, как на набережной Обводного канала, у Красного треугольника, автокран пытался что-то выловить из воды. Рядом на катере несколько мужчин с интересом наблюдали за процессом. Скорее всего, то рабочие пытались достать что-то со дна канала, однако петербуржцы нашли саму картину очень забавной и отпустили воображение.

- Суровые мужчины ловят рыбу краном на набережной Обводного канала, - подписал снимок автор фотографии.

Петербуржцы стали наперебой предполагать, что же можно выловить таким большим крюком, как у крана, в Обводном канале. Некоторые посчитали, что в этом месте отличный клев на калоши. Другие не оценили шутку автора фото и заметили, что рабочие там ловят его чувство юмора.

Однако в основном горожане сошлись на том, что, все же, автокран вылавливает из воды остатки после очередного ДТП. Увы, свидетель так и не дождался клева, чтобы выяснить ответ тайну.

ИСТОЧНИК KP.RU