Пропавшего новгородца, поехавшего в Петербург за новой машиной, нашли убитым в Колпино

СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-24T15:23:38+03:00

Известно, что мужчина вез с собой крупную сумму денег наличными

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Пропавший в Петербурге житель новгородской области, которого с 11 июля разыскивали родственники, найден мертвым. Причиной гибели 35-летнего мужчины стали два огнестрельных ранения в грудь.

- По словам родственников погибшего, 11 июля день Иван С. выехал из деревни Спасская Полисть в Петербург для покупки нового автомобиля. По приезду в город он встретился с приятелем, который должен был помочь в приобретении, - пишут «Невские новости».

По одним данным, у погибшего изначально была с собой крупная сумма наличных, по другим, он снял деньги уже в Петербурге, в отделении одного из банков. Далее Иван, якобы, попросил товарища отвести его в поселок Металлострой, а затем высадить на трассе.

С того момента следы обрываются вплоть до 24 июля, когда тело мужчины было найдено около пяти утра в лесном массиве рядом с Усть-Ижорским шоссе в Колпино.

Сейчас все обстоятельства гибели новгородца выясняют следователи. По факту происшествия заведено уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU