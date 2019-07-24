Грязный фонтан с горячей водой прорвался на остановке у метро «Приморская»

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-24T17:05:36+03:00

Трубы на Наличной улице в Петербурге не выдержали гидравлических испытаний [видео]

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У метро «Приморская» в Петербурге в среду, 24 июля, появился фонтан. Гейзер с грязной, горячей жидкостью вырвался из-под земли рядом с торговым центром на Наличной улице и залил остановку общественного транспорта. Прохожим удалось снять на видео страшный момент того, как фонтан, бурля, вырастает до высоты дома.

- Шел второй день гидравлических испытаний в Василеостровском районе. Снова все залило, - устало комментируют прорыв трубы местные жители в соцсетях.

Сначала небольшой фонтанчик начал бить из дыры в асфальте, поднимая грязь и землю. Постепенно напор воды становился все сильнее и на считанные минуты струя начала бить выше крыши рядом стоящего торгового центра, заливая все вокруг: палатку с овощами, автобусную остановку. Прохожие в ужасе разбегались в разные стороны, так как, по их словам, из трубы плескала горячая вода.

Аварийные службы прибыли на место ЧП очень быстро, минут за пять, так как находились поблизости из-за испытаний. Сообщений о пострадавших не поступало.

Грязный фонтан горячей воды прорвался на остановке у метро "Приморская" в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU