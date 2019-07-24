В Петербурге началась подготовка наблюдателей к выборам

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-24T17:41:41+03:00

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В среду, 24 июля, в БКЗ «Октябрьский» Общественная палата Петербурга провела первый этап подготовки общественных наблюдателей к выборам губернатора города и муниципальных депутатов. В мероприятии приняли участие около четырех тысяч человек.

- Главная наша задача - наблюдать за тем, чтобы соблюдались права каждого из нас. Мы должны понимать, что мы жители Петербурга, и нам очень важно чтобы и выборы прошли должным образом: честно, правильно, достойно, - заявила председатель общественной палаты города на Неве Нина Кукурузова.

Во время подготовки наблюдателей обучают тому, как нужно себя вести на выборах, а также поясняют, что каждый участник отвечает за то, что будет происходить на участках.

В Петербурге будет работать чуть меньше двух тысяч участков, на каждом из которых будут помещены по два наблюдателя, хотя по закону требуется один, рассказал председатель рабочей группы по осуществлению общественного контроля за реализацией избирательных прав граждан в Северной столице Александр Вахмистров. По его словам, уже сейчас подписано 47 соглашений с разными некоммерческими организациями, которые предоставят наблюдателей.

Единый день выборов в Петербурге состоится 8 сентября 2019 года. Эксперты и политологи уже делают свои прогнозы о том, как пройдет голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU