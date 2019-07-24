В Петербурге началась подготовка чердаков к зиме

СЕГОДНЯ 18:42 2019-07-24T18:42:54+03:00

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В Петербурге в среду, 24 июля, обсудили подготовку крыш к будущей зиме. Для того чтобы избежать образование опасных наледи и сосулек, которые за минувший сезон стали причиной нескольких смертей и множества побитых машин, в Северной столице собираются применять новые технологии.

- В 2020 году все дома будут переведены на систему «холодный чердак». Основная часть работ завершится в этом году, ещё около 1300 крыш будут модернизированы в следующем году, - заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Основной принцип технологии «холодный чердак» заключается в температурном режиме, который позволяет сохранять температуру мансардных помещений с разницей не более чем 4-5 градусов по сравнению с улицей, что замедляет образование наледи. На это из городского бюджета выделено более 703 миллионов рублей.

Кроме того, рассматривается возможность использования греющего кабеля, который пускается по водостокам и также не дает замерзать в них воде. Прошлой зимой такая система использовалась в некоторых домах Калининского района.

ИСТОЧНИК KP.RU