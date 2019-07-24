2019-07-24T18:42:54+03:00
Общество

В Петербурге началась подготовка чердаков к зиме

Бороться с ледяными наростами на крышах города будут новыми технологиями
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге началась подготовка крыш к зимнему сезонуВ Петербурге началась подготовка крыш к зимнему сезонуФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Петербурге в среду, 24 июля, обсудили подготовку крыш к будущей зиме. Для того чтобы избежать образование опасных наледи и сосулек, которые за минувший сезон стали причиной нескольких смертей и множества побитых машин, в Северной столице собираются применять новые технологии.

- В 2020 году все дома будут переведены на систему «холодный чердак». Основная часть работ завершится в этом году, ещё около 1300 крыш будут модернизированы в следующем году, - заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Основной принцип технологии «холодный чердак» заключается в температурном режиме, который позволяет сохранять температуру мансардных помещений с разницей не более чем 4-5 градусов по сравнению с улицей, что замедляет образование наледи. На это из городского бюджета выделено более 703 миллионов рублей.

Кроме того, рассматривается возможность использования греющего кабеля, который пускается по водостокам и также не дает замерзать в них воде. Прошлой зимой такая система использовалась в некоторых домах Калининского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший сотрудник СПбГУ отправил семью на отдых за счет вуза
Разложившийся труп петербуржца выловили из Невы на Петроградке
В Петербурге кончилось лето: Синоптик пообещал горожанам дожди и грозы
Петербуржца, зверски избившего дверью своего 8-летнего сына, посадили в СИЗО
В парке Сосновка снесли незаконный теннисный корт
Петербуржцы пожарили шашлыки на крыше дома Канонерского острова
Стало известно, сколько получают профессора вузов Петербурга
В Петербурге началась подготовка наблюдателей к выборам
Грязный фонтан с горячей водой прорвался на остановке у метро «Приморская»
Петербуржцы смогут посетить китайский и индийский корабли, пришедшие на День Военно-Морского флота
Пропавшего новгородца, поехавшего в Петербург за новой машиной, нашли убитым в Колпино
Мужчины устроили рыбалку автокраном на набережной Обводного канала
Двое маленьких детей пострадали в ДТП на Светлановском проспекте
Авария на Московском шоссе полностью перекрыла движение в сторону центра Петербурга
Задержанная за перевозку наркотиков 22-летняя байкерша прыгнула в окно во время обыска
Дом Шульгина на Кирочной улице признали памятником архитектуры