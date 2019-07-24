Петербуржцы пожарили шашлыки на крыше дома Канонерского острова

СЕГОДНЯ 19:26 2019-07-24T19:26:55+03:00

Большая компания устроила пикник с шашлыком на крыше дома на Канонерском острове в Петербурге Фото: скрин с видео

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Хорошая погода в Петербурге располагает к отдыху не природе и шашлыкам. А те, у кого нет возможности выехать за город, решили проявить фантазию и устроить пикник на плоскости крыши. В сети появилось видео одной такой вечеринки, которую петербуржцы и гости города устроили на одной из высоток на Канонерском острове.

Молодые люди, в составе не менее 20 человек, установили на крыше мангал, развели огонь, пожарили шашлыки и разложили еду. На ночной вечеринке на крыше собрались люди из Екатеринбурга, Крыма и даже Белоруссии.

Шашлыки на крыше в Петербурге .

- Дикость какая-то. Только жильцам мешают, - возмутились петербуржцы в социальных сетях.

Также некоторые отметили, что разводить огонь на крыше такого дома совсем не безопасно. Поверхность дома покрывается рубероидом, а после заливают гудроном, который очень огнеопасный. Одно неловкое движение, и пламя из мангала может распространиться по поверхности крыши.

В Петербурге очень распространены экскурсии по крышам. Однако правительство города активно борется с этим бизнесом, опасным для жизни людей. До конца 2019 года планируется намертво закрыть все чердаки жилых домов, чтобы не пускать туристов на крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU