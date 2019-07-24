2019-07-24T20:49:55+03:00
Общество

В Петербурге кончилось лето: Синоптик пообещал горожанам дожди и грозы

Однако к выходным в Северной столице ожидается знойная жара
Лилия КОЗЛОВА
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Синоптик заявил, что в Петербурге закончилось летоСиноптик заявил, что в Петербурге закончилось летоФото: Артем КИЛЬКИН
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«Вот и в Питере кончилось лето…» грустно объявил в среду, 24 июля, на своей странице в соцсети ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. Специалист пообещал, что в Петербург придут дожди и грозы. Впрочем, такая погода в Северной столице держится не первую неделю.

- Сегодня Северную столицу заденет южный циклон. Будет преимущественно облачно, пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура +21...+23, - написал Михаил Леус.

Однако, несмотря на предсказания, в среду в Петербурге грозы замечены не были. Вполне возможно, что и лето из Северной столицы еще не ушло. Это заметили, кстати, подписчики синоптика в комментариях.

- Скоро вернётся! К вечеру распогодится. А в пятницу-субботу — лето по полной программе! До +30, - напомнил петербуржец.

На это Михаил Леус заметил: «радуйтесь пока… до понедельника». Возможно это означает, что август петербуржцев ожидает холодный, а осень наступит в городе раньше, чем хотелось бы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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