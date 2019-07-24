2019-07-24T21:51:01+03:00
Происшествия

Бывший сотрудник СПбГУ отправил семью на отдых за счет вуза

В отношении работника университета возбудили уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудник СПбГУ отправил отдыхать семью на курорт за счет вузаСотрудник СПбГУ отправил отдыхать семью на курорт за счет вузаФото: Олег ЗОЛОТО
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Экс-сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета оказался под подозрением в превышении полномочий. Сотрудника обвиняют в том, что он отправил отдыхать свою семью на прибрежный курорт, заплатив за это деньгами вуза. Заявление о его возможной противоправной деятельности в полицию поступило еще в декабре 2018 года.

- Проверка показала, что сотрудник вуза пренебрег должностными инструкциями и отправил свою семью на отдых. Каникулы двух несовершеннолетних дочерей и сожительницы в Краснодарском крае обошлось университету в 160 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Отдых семьи бывшего работника СПбГУ прошел хорошо, на территории учебно-оздоровительной базы в Туапсе. За такой подарок детям и сожительнице мужчина может отправиться в тюрьму на четыре года.

Сейчас расследование продолжается. У правоохранителей есть основание полагать, что подозреваемый может быть причастен к другим противоправным действиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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