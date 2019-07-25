Прогноз погоды на 25 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Кратковременные дожди и до 25 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:45 2019-07-25T07:50:27+03:00

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Громогласные заявления экспертов о том, что конец июля стает по-настоящему жарким, уже третий день подряд вызывают сомнения. Вместо летнего зноя, петербуржцев опять ждут дожди, пусть и кратковременные.

- В четверг, 25 июля, местами ожидаются кратковременные осадки. Ветер северный и северо-восточный, умеренный. Днем воздух прогреется до +23...+25 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот что касается ближайших дней, то тут прогнозы более радужные. Завтра, 26 июля, в городе на Неве будет преимущественно без осадков и до 28 градусов тепла, а в субботу, 27 июля, метеорологи обещают солнечно и до +29 градусов - самое время загорать.

Впрочем, уже слышны голоса, говорящие о приходе в Петербург резкого похолодания. Так что затягивать с принятием солнечных ванн точно не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU