2019-07-25T08:21:02+03:00
Общество

Почетного консула Непала в Петербурге отправили под домашний арест

Причиной стали махинации при разделе собственности с бывшим бизнес-партнером
Петр КИБЕР
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Почетный консул Непала в Петербурге не смог поделить бизнес с бывшим партнером.Почетный консул Непала в Петербурге не смог поделить бизнес с бывшим партнером.Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бизнесмена Александра Терентьева, которого обвиняют в мошенничестве в отношении своего бывшего партнера по бизнесу.

- Как полагает следствие, в октябре 2016 года Терентьев, имея корыстный умысел, направленный на приобретение права путем обмана принадлежащих его бизнес-партнеру 50 % долей уставного капитала ООО «Петербургские отели», разработал план незаконного обогащения, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также в сферу корыстных интересов коммерсанта попали и другие совместные компании. Чтобы не делиться деньгами, Терентьев, по версии следствия, спровоцировал конфликт, начал делить имущество, а после отказался выполнять обязательства, получив выгоду в 21 миллион рублей.

В итоге спорное дело привело бывших партнеров по бизнесу в суд, который и отправил подозреваемого в мошенничестве под домашний арест.

Интересно, что Терентьев является почетным консулом Непала и пользуется соответствующими привилегиями и иммунитетами соответственно Венской конвенции. Впрочем, до 22 сентября в эту горною страну бизнесмен точно не съездит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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