Заболотный, отказавшийся уходить из «Зенита», забил первый гол за дубль сине-бело-голубых

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-25T08:47:37+03:00

Заболотный вновь забивает за "Зенит", но только за дублирующий состав. Фото: ФК "Зенит"

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Петербургский «Зенит-2», вылетевший в прошлом сезоне из первой лиги чемпионата России (ФНЛ), 24 июля проводил первый домашний матч в первенстве группы «Запад» второй российской лиге (ПФЛ). Здесь команда Владислава Радимова пока лидирует, а побеждать ей помогает форвард Антон Заболотный, не пригодившийся основной команде.

- С передачи партнера, уже на 11 минуте встречи Заболотный открыл счет, - сообщает пресс-служба «Зенита-2».

Позднее Антон имел еще несколько хороших шансов отличиться, но не реализовал их. Зато под конец встречи отдал результативный пас. В итоге дубль сине-бело-голубых победил гостей со счетом 2:0. Учитывая выигрыш и в первом туре, петербуржцы пока лидируют в зоне «Запад» ПФЛ.

Насколько долго Антон Заболотный будет хотеть играть за вторую команду «Зенита» - вопрос открытый. Когда пару лет назад он переходил в стан сине-бело-голубых из «Тосно», его считали перспективным нападающим. Однако в основном составе петербуржцев закрепиться не получилось. Перед началом нынешнего сезона Заболотному предложили перейти в другой клуб Премьер-Лиги, но Антон отказался и предпочел играть за дублеров. По крайней мере пока.

ИСТОЧНИК KP.RU