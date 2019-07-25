2019-07-25T09:22:35+03:00
Общество

Экс-главе Дома офицеров смягчили меру пресечения, после того, как она признала вину

Наталью Богатыреву обвиняют в получении взятки, особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями
Петр КИБЕР
Поделиться:
Экс-глава Дома офицеров признала вину в мошенничестве и взятках.Экс-глава Дома офицеров признала вину в мошенничестве и взятках.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Дзержинский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения для бывшей главы Дома офицеров Западного военного округа Натальи Богатыревой, которую обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса.

- По мнению следствия, Богатырева самоуправно передала в безвозмездную аренду ООО «Русский строительный дом» нежилые помещения Дома офицеров, полностью освободив организацию от обязательной ежемесячной арендной платы, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

За три года (с 2015-го по 2018-й) коммерсанты должны были заплатить почти 6,5 миллионов рублей по аренде, но этих денег государство так и не увидело. Чтобы придать своим действиям законный вид, Богатырева пошла на еще одно преступление - заключила с коммерсантами договор аренды на 1000 тысяч рублей, но вскоре вернула им все деньги, как ошибочно перечисленные.

Третьим эпизодом стала взятка в 2 миллиона рублей деньгами и оборудованием за разрешение другой фирме открыть в Доме офицеров кафе. С марта 2019 года Богатырева находилась под арестом, но сейчас признала вину, заключила соглашение со следствием и ей смягчили меру пресечения. До 22 октября она останется под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге задержали мошенников со стройматериалами, «зарабатывавших» до 30 миллионов рублей в месяц
Из-за репетиции парада на День Военно-Морского флота в центре Петербурга ограничили движение
На улице Профессора Качалова каршеринг «забодал» автобус
Полиция обезвредила банду, легализовавшую больше 300 мигрантов
Заболотный, отказавшийся уходить из «Зенита», забил первый гол за дубль сине-бело-голубых
Почетного консула Непала в Петербурге отправили под домашний арест
Прогноз погоды на 25 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Кратковременные дожди и до 25 градусов тепла
Бывший сотрудник СПбГУ отправил семью на отдых за счет вуза
Разложившийся труп петербуржца выловили из Невы на Петроградке
В Петербурге кончилось лето: Синоптик пообещал горожанам дожди и грозы
Петербуржца, зверски избившего дверью своего 8-летнего сына, посадили в СИЗО
В парке Сосновка снесли незаконный теннисный корт
Петербуржцы пожарили шашлыки на крыше дома Канонерского острова
В Петербурге началась подготовка чердаков к зиме
Стало известно, сколько получают профессора вузов Петербурга
В Петербурге началась подготовка наблюдателей к выборам
Грязный фонтан с горячей водой прорвался на остановке у метро «Приморская»
Петербуржцы смогут посетить китайский и индийский корабли, пришедшие на День Военно-Морского флота
Пропавшего новгородца, поехавшего в Петербург за новой машиной, нашли убитым в Колпино
Мужчины устроили рыбалку автокраном на набережной Обводного канала
Двое маленьких детей пострадали в ДТП на Светлановском проспекте
Авария на Московском шоссе полностью перекрыла движение в сторону центра Петербурга
Задержанная за перевозку наркотиков 22-летняя байкерша прыгнула в окно во время обыска
Дом Шульгина на Кирочной улице признали памятником архитектуры