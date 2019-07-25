Экс-главе Дома офицеров смягчили меру пресечения, после того, как она признала вину

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-25T09:22:35+03:00

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Дзержинский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения для бывшей главы Дома офицеров Западного военного округа Натальи Богатыревой, которую обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса.

- По мнению следствия, Богатырева самоуправно передала в безвозмездную аренду ООО «Русский строительный дом» нежилые помещения Дома офицеров, полностью освободив организацию от обязательной ежемесячной арендной платы, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

За три года (с 2015-го по 2018-й) коммерсанты должны были заплатить почти 6,5 миллионов рублей по аренде, но этих денег государство так и не увидело. Чтобы придать своим действиям законный вид, Богатырева пошла на еще одно преступление - заключила с коммерсантами договор аренды на 1000 тысяч рублей, но вскоре вернула им все деньги, как ошибочно перечисленные.

Третьим эпизодом стала взятка в 2 миллиона рублей деньгами и оборудованием за разрешение другой фирме открыть в Доме офицеров кафе. С марта 2019 года Богатырева находилась под арестом, но сейчас признала вину, заключила соглашение со следствием и ей смягчили меру пресечения. До 22 октября она останется под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU