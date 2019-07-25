Экс-главе Дома офицеров смягчили меру пресечения, после того, как она признала вину
Дзержинский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения для бывшей главы Дома офицеров Западного военного округа Натальи Богатыревой, которую обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса.
- По мнению следствия, Богатырева самоуправно передала в безвозмездную аренду ООО «Русский строительный дом» нежилые помещения Дома офицеров, полностью освободив организацию от обязательной ежемесячной арендной платы, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
За три года (с 2015-го по 2018-й) коммерсанты должны были заплатить почти 6,5 миллионов рублей по аренде, но этих денег государство так и не увидело. Чтобы придать своим действиям законный вид, Богатырева пошла на еще одно преступление - заключила с коммерсантами договор аренды на 1000 тысяч рублей, но вскоре вернула им все деньги, как ошибочно перечисленные.
Третьим эпизодом стала взятка в 2 миллиона рублей деньгами и оборудованием за разрешение другой фирме открыть в Доме офицеров кафе. С марта 2019 года Богатырева находилась под арестом, но сейчас признала вину, заключила соглашение со следствием и ей смягчили меру пресечения. До 22 октября она останется под домашним арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU