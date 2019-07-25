Полиция обезвредила банду, легализовавшую больше 300 мигрантов

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-25T10:26:30+03:00

Некоторые мигранты стараются остаться в России всеми способами, в том числе незаконными. Фото: Иван ВИСЛОВ

Предприимчивые петербуржцы за деньги помогали гостям Северной столицы незаконно оставаться в городе

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Совместная операция петербургской полиции и городского управления Росгвардии позволила задержать организаторов и членов преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов в городе.

- Участники организованной группы за денежное вознаграждение осуществляли незаконную поставку на миграционный учет граждан из стран ближнего зарубежья. Злоумышленники обеспечили незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 300 мигрантов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе следственных мероприятий оперативники изъяли большое количество бланков, поддельных документов и печатей, оргтехнику и мобильные телефоны, при помощи которых нелегалы превращались в добропорядочных гостей Петербурга.

Сейчас четверо подельников задержаны, еще четверо остаются под подпиской о невыезде. Уголовное дело заведено по статье «Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан».

ИСТОЧНИК KP.RU