2019-07-25T10:26:30+03:00
Происшествия

Полиция обезвредила банду, легализовавшую больше 300 мигрантов

Предприимчивые петербуржцы за деньги помогали гостям Северной столицы незаконно оставаться в городе
Петр КИБЕР
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Некоторые мигранты стараются остаться в России всеми способами, в том числе незаконными.Некоторые мигранты стараются остаться в России всеми способами, в том числе незаконными.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Совместная операция петербургской полиции и городского управления Росгвардии позволила задержать организаторов и членов преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов в городе.

- Участники организованной группы за денежное вознаграждение осуществляли незаконную поставку на миграционный учет граждан из стран ближнего зарубежья. Злоумышленники обеспечили незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 300 мигрантов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе следственных мероприятий оперативники изъяли большое количество бланков, поддельных документов и печатей, оргтехнику и мобильные телефоны, при помощи которых нелегалы превращались в добропорядочных гостей Петербурга.

Сейчас четверо подельников задержаны, еще четверо остаются под подпиской о невыезде. Уголовное дело заведено по статье «Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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