Полиция обезвредила банду, легализовавшую больше 300 мигрантов
Совместная операция петербургской полиции и городского управления Росгвардии позволила задержать организаторов и членов преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов в городе.
- Участники организованной группы за денежное вознаграждение осуществляли незаконную поставку на миграционный учет граждан из стран ближнего зарубежья. Злоумышленники обеспечили незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 300 мигрантов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ходе следственных мероприятий оперативники изъяли большое количество бланков, поддельных документов и печатей, оргтехнику и мобильные телефоны, при помощи которых нелегалы превращались в добропорядочных гостей Петербурга.
Сейчас четверо подельников задержаны, еще четверо остаются под подпиской о невыезде. Уголовное дело заведено по статье «Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан».
ИСТОЧНИК KP.RU