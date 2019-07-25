2019-07-25T10:46:14+03:00
Происшествия

На улице Профессора Качалова каршеринг «забодал» автобус

А на перекрестке улиц Котина и Маршала Казакова на трамвайные рельсы вылетело такси
Петр КИБЕР
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На улице Профессора Качалова каршеринг пристыковался к автобусу. Фото: vk.com/spb_todayНа улице Профессора Качалова каршеринг пристыковался к автобусу. Фото: vk.com/spb_today
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Новый день, новые аварии. Утром 25 июля в Петербурге произошло два ДТП, в которых опять поучаствовали машины каршеринга и такси. Правда поодиночке. По счастью, обошлось без жертв. Так. около 9 утра в Невском районе прокатный «Фольксваген» «забодал» автобус.

- Утренний Ядрайвер на Профессора Качалова начал день не с кофе и оказался в автобусе, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Каким образом «пилоту» каршеринга удалось пристыковаться к автобусу поперек дороги - выясняет ГИБДД. Для остальных автомобилистов авария создала лишь неприятности в виде пробок.

Другое ДТП произошло чуть раньше на перекрестке улиц Котина и Маршала Казакова. Здесь около 6 утра такси снесло ограждения и вылетело на трамвайные пути. По словам очевидцев, машину подрезал другой, скрывшийся с места ДТП автомобиль.

В итоге пострадавшего таксиста увезли в больницу, а движение трамваев было остановлено.

А на юго-западе Петербурга такси вылетело на трамвайные пути. Фото: vk.com/spb_today

А на юго-западе Петербурга такси вылетело на трамвайные пути. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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