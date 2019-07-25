2019-07-25T11:43:12+03:00
Общество

Из-за репетиции парада на День Военно-Морского флота в центре Петербурга ограничили движение

Практически все мосты в акватории Невы и Большой Невы разведены до 12:15
Петр КИБЕР
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Репетиция парада на День ВМФ собрала множество зрителей и пробки в центре Петербурга.Репетиция парада на День ВМФ собрала множество зрителей и пробки в центре Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Генеральная репетиция парада на День Военно-Морского флота, которая проходит в данный момент в Петербурге, серьезно ограничила движение в центре города. И хотя о разводке мостов утром 25 июля было объявлено заранее, все равно оказалось множество не готовых к этому автомобилистов.

- С 11:00 до 12:00 разводятся: Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты, - сообщает пресс-служба петербургского «Мостотреста».

При этом движение автомобилей ограничивается в период времени с 10:45 до 12:15, а общественный транспорт начнет ходить только с половины первого.

Впрочем, если водители стоят в пробках на Невском проспекте - очень плотно от Итальянской улицы до Дворцового проезда, а также вокруг Исаакиевского собора и в районе площади Труда, то многочисленные петербуржцы и туристы с удовольствием наблюдают за красочные проходом кораблей по Неве.

По словам корреспондента «Комсомолки» на набережных собралось около 15 тысяч человек, которые облепили все ступени, парапеты и даже деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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