СК показал видео из квартиры убитой гражданской активистки Елены Григорьевой
Следственный комитет России заявил о задержании подозреваемого в убийстве гражданской активистки и активной участницы ЛГБТ-движения Елены Григорьевой. Также СК показал видео из квартиры, в которой проживала погибшая.
- В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области следователями СК России по подозрению в совершении убийства активистки Григорьевой задержан ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизской Республики, - сообщает пресс-служба СК России.
Мужчину уже допросили, сейчас ему избирают меру пресечения.
По версии следствия, погибшая Григорьева и ее возможный убийца вместе распивали алкоголь на лавочке перед подъездом. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и мужчина ударил Григорьеву ножом. Удары были в спину и в лицо.
Что касается видео, то, судя по съемке, 41-летняя Елена Григорьева жила очень скромно. Обстановка в ее квартире сохранилась с советских времен, ремонта давно не было. Главный вопрос - с кем теперь будет жить ее кот, который также попал на кадры оперативной съемки.
СК показал квартиру, в которой жила убитая гражданская активистка Елена Григорьева.
ИСТОЧНИК KP.RU
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