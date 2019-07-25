2019-07-25T13:46:06+03:00
Происшествия

СК показал видео из квартиры убитой гражданской активистки Елены Григорьевой

Сегодня также стало известно о задержании возможного преступника [видео]
Петр КИБЕР
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СК показал видео из квартиры убитой граждаской активистки Елены Григорьевой.СК показал видео из квартиры убитой граждаской активистки Елены Григорьевой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Следственный комитет России заявил о задержании подозреваемого в убийстве гражданской активистки и активной участницы ЛГБТ-движения Елены Григорьевой. Также СК показал видео из квартиры, в которой проживала погибшая.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области следователями СК России по подозрению в совершении убийства активистки Григорьевой задержан ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизской Республики, - сообщает пресс-служба СК России.

Мужчину уже допросили, сейчас ему избирают меру пресечения.

По версии следствия, погибшая Григорьева и ее возможный убийца вместе распивали алкоголь на лавочке перед подъездом. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и мужчина ударил Григорьеву ножом. Удары были в спину и в лицо.

Что касается видео, то, судя по съемке, 41-летняя Елена Григорьева жила очень скромно. Обстановка в ее квартире сохранилась с советских времен, ремонта давно не было. Главный вопрос - с кем теперь будет жить ее кот, который также попал на кадры оперативной съемки.

СК показал квартиру, в которой жила убитая гражданская активистка Елена Григорьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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